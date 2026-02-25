Occupazione in crescita solo grazie agli over 50 Forte FI | Un dato che premia solo la statistica

Tempo di lettura: 2 minuti “I segnali di crescita dell’occupazione in Campania fanno bene solo alla statistica, ma non coincidono con la risoluzione reale delle problematiche del territorio. La ripresa indicata dai dati diffusi nelle ultime ore è quasi esclusivamente trainata dagli over 50. Quattro nuovi occupati su dieci appartengono infatti a questa fascia di età, mentre la disoccupazione giovanile rimane altissima, attestandosi al 53,6%, il tasso più elevato in tutta Europa. La fotografia reale delle difficoltà che i cittadini campani vivono arriva dal dato degli occupati fermo al 46,9%, con oltre la metà della popolazione attiva che non lavora. Questi dati evidenziano un sistema economico regionale incapace di creare opportunità per i giovani, condannando intere generazioni all’esclusione dal mercato del lavoro e spesso alla migrazione forzata verso altre regioni o all’estero a causa anche di una formazione professionale incapace di intercettare quelle che sono le esigenze reali del mercato del lavoro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

