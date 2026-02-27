La truffa del finto maresciallo viene scoperta la fuga a piedi in campagna finisce con un arresto

Nel pomeriggio di ieri, a Sirolo, i Carabinieri di Numana e dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno arrestato due uomini in flagranza di reato. I soggetti sono stati fermati dopo aver tentato di fuggire a piedi in campagna, in seguito a un episodio di truffa aggravata ai danni di un anziano. Durante l’intervento, uno dei due ha opposto resistenza ai militari.

SIROLO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Numana e dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone per truffa aggravata ai danni di un anziano e resistenza a pubblico ufficiale.L'operazione è scattata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

