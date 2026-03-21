Chiara Balistreri è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato di aver trascorso sei anni vivendo in un incubo. Durante l’intervista, ha espresso il dolore causato dalla riduzione della pena, affermando che questa decisione le provoca ferite profonde. La donna si è presentata visibilmente scossa e amareggiata, con un tono di voce che tradiva l’emozione del momento.

Bologna, 21 marzo 2026 – Amareggiata e visibilmente scossa. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Chiara Balistreri non nasconde il tremore nella voce. La commozione interrompe il racconto quando la mente torna a quei sei anni in cui la giovane influencer bolognese è stata prigioniera della relazione tossica con l’ex compagno Gabriel Constantin. Un uomo violento che l’ha isolata, picchiata fino a romperle il naso e infine minacciata di morte. “Questo Paese fa schifo”, lo sfogo di Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena all’ex che la picchiava La pena ridotta in appello. E ora la notizia che, in appello, la sua pena è stata ridotta di sei mesi: “È stata contestata l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché, nel periodo nel quale lo avevo lasciato, non convivevamo - spiega Chiara -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri a Verissimo: “Prigioniera di un incubo per 6 anni, la riduzione della pena mi ferisce”

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