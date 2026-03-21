Chiara Balistreri ha espresso il suo dispiacere in un'intervista dopo la decisione dell'Appello, che ha inflitto uno sconto di pena. La donna ha parlato di un sentimento di distruzione e delusione, evidenziando che non è tanto la condanna a ferirla, quanto gli aspetti successivi alla sentenza. La sua testimonianza è stata trasmessa durante una puntata di Verissimo.

La sentenza e quel dettaglio che fa male, il dolore di Chiara Balistreri a Verissimo. Non è la condanna in sé a riaprire la ferita, ma ciò che arriva dopo. Sei mesi in meno. Una riduzione che, sul piano giuridico, ha una spiegazione. Ma su quello umano pesa come un macigno. A Verissimo, Chiara Balistreri sceglie di parlare senza filtri della decisione della Corte d’Appello che ha rideterminato la pena per il suo ex compagno, Gabriel Constantin, condannato a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni. “So che ci sono motivazioni legali, ma a livello personale non fa piacere”, dice. Non alza la voce, ma il senso è chiarissimo: la giustizia può avere le sue logiche, il dolore no. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mi ha distrutta, poi lo sconto di pena’: la delusione di Chiara Balistreri dopo la decisione in Appello

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