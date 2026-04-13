Recentemente si è diffusa la notizia di una condizione chiamata bixonimania, descritta come una malattia immaginaria che ha ingannato sia intelligenze artificiali che persone. Gli esperti avvertono che l’esperimento che ha portato alla sua diffusione ha avuto esiti sorprendenti, e si segnala che non si tratta di un caso isolato. Tra i sintomi segnalati ci sono occhi irritati e prurito, spesso associati a un uso prolungato di computer e dispositivi digitali.

Occhi irritati? Prurito? Passate troppo tempo davanti agli schermi di computer e device? Potreste essere affetti da bixonimania, una rara malattia degli occhio forse no. Già perché la bixonimania non esiste, è stata inventata di sana pianta, anche se all’amo hanno abboccato non solo molte persone del tutto in buona fede ma anche l’ Intelligenza Artificiale. La “malattia” è stata creata dalla ricercatrice medica Almira Osmanovic Thunström dell’Università di Göteborg e dai suoi collegi nell’ambito di un esperimento volto a verificare se i sistemi di intelligenza artificiale avrebbero ripetuto informazioni mediche false. Per mettere alla prova la loro ipotesi, i ricercatori hanno deciso di caricare, all’inizio del 2024, due studi completamente falsi su un server di preprint, simulando vere pubblicazioni scientifiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la bixonimania, la malattia immaginaria che ha ingannato IA e umani. Gli esperti mettono in guardia: “L’esperimento ha funzionato fin troppo bene, attenzione, non è un caso isolato”

Occhi rossi e prurito? Forse è bixonimania, la malattia che ha ingannato l’AIHai gli occhi irritati e pruriginosi? Probabilmente sei fra i milioni di persone che passano troppo tempo davanti agli schermi, bombardate dalla luce...

Il caso della bixonimania, la malattia inesistente che l’IA ha scambiato per una vera patologiaA marzo 2024 un gruppo di ricercatori svedesi pubblica alcuni articoli scientifici descrivono una malattia inesistente, la bixonimania.