Molti individui soffrono di occhi rossi e prurito, sintomi spesso collegati a un’eccessiva esposizione agli schermi digitali. La luce blu, presente nei dispositivi come smartphone e computer, può contribuire a irritazioni oculari. Recentemente si è diffusa la notizia di una condizione chiamata

Hai gli occhi irritati e pruriginosi? Probabilmente sei fra i milioni di persone che passano troppo tempo davanti agli schermi, bombardate dalla luce blu. Peccato che chiedendo lumi all’AI e inserendo fra i sintomi anche le palpebre arrossate, la ‘diagnosi’ del chatbot in alcuni casi sarebbe stata: bixonimania. Una malattia inventata di sana pianta, con la quale il team di scienziati guidati da Almira Osmanovic Thunström, ricercatrice medica presso l’Università di Göteborg (Svezia), ha ingannato per un bel po’ di tempo l’intelligenza artificiale. Una bella invenzione. A raccontate la vicenda è ‘Nature’. La studiosa ha ideato questa patologia cutanea caricando due falsi lavori su un server di ricerche preprint all’inizio del 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Occhi rossi e prurito? Forse è bixonimania, la malattia che ha ingannato l’AI

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