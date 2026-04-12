A marzo 2024, un gruppo di ricercatori svedesi ha pubblicato diversi articoli scientifici in cui viene descritta una malattia chiamata bixonimania, che in realtà non esiste. La scoperta ha attirato l'attenzione nel mondo medico e scientifico, sollevando interrogativi sulla validità di alcune diagnosi e sui processi di revisione delle pubblicazioni. La vicenda mette in evidenza i rischi legati alla diffusione di informazioni non verificate nel campo della ricerca.

A marzo 2024 un gruppo di ricercatori svedesi pubblica alcuni articoli scientifici descrivono una malattia inesistente, la bixonimania. Qualche settimana dopo i principali chatbot, compresi ChatGPT e Gemini, iniziano a nominarla nelle loro risposte alla stregua di una malattia realmente esistente.🔗 Leggi su Fanpage.it

L'AI si inventa le malattie. Il caso della bixonimania, la malattia che non esiste ma che i chatbot diagnosticanoSe siete affetti da bixonimania sappiate che non è una malattia mentale, dà sintomi molto visibili, uno dei quali è l’iperpigmentazione della zona...

Occhi rossi e prurito? Forse è bixonimania, la malattia che ha ingannato l’AIHai gli occhi irritati e pruriginosi? Probabilmente sei fra i milioni di persone che passano troppo tempo davanti agli schermi, bombardate dalla luce...