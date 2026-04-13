Cosa succede dopo il fallimento dei primi colloqui tra Usa e Iran a Islamabad | scenari e conseguenze
Dopo il fallimento dei primi colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, l'attenzione si sposta su eventi successivi. Le tensioni tra le due nazioni si sono intensificate, portando a dichiarazioni di funzionari statunitensi e a operazioni militari nel Golfo. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni internazionali riguardo alla stabilità della regione e alle possibili ripercussioni sull'economia globale. La crisi ha anche ripercussioni sulla situazione politica in Libano.
Fallito il primo incontro negoziale di Islamabad, la tensione USA-Iran si sposta in mare. Tra annunci di Trump e il controllo su Hormuz, il rischio escalation minaccia l'economia globale e la pace in Libano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Usa e Iran, storico incontro a Islamabad dopo decenni di tensioni: primi colloqui dal 1979ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui trilaterali con la mediazione del Pakistan Secondo fonti pakistane, sarebbero in corso a Islamabad colloqui diretti...
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