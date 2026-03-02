Cinque anziani morti sull’ambulanza a Forlì | operatore della Croce rossa indagato per omicidio plurimo

Cinque anziani sono deceduti in ambulanza durante il trasporto tra le loro abitazioni e l’ospedale tra febbraio e la fine dell’estate 2025 a Forlì. Un operatore della Croce rossa è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio plurimo. La vicenda è al centro di un’indagine che sta analizzando le modalità del trasporto e le condizioni dei pazienti.

Cinque anziani deceduti in ambulanza durante il trasferimento dalle loro case all'ospedale, tra febbraio e fine estate 2025. Ora la Procura di Forlì indaga su un 27enne operatore della Croce Rossa, residente nel Forlivese, con l'accusa di omicidio plurimo, secondo il Corriere di Romagna. Le morti sospette sarebbero avvenute durante la tratta in ambulanza con il 27enne in servizio, ma l'operatore si dichiara estraneo alle accuse. Non è ancora stato sentito da carabinieri e magistrato, ma avrebbe fornito elementi e documenti. Secondo i legali del giovane indagato, per ogni paziente è intervenuto un medico, a bordo del mezzo di soccorso, ovvero l'auto medicalizzata di Romagna Soccorso.