Un operatore della Croce Rossa è stato arrestato nell’ambito di un'indagine sulla morte di cinque anziani durante o subito dopo il trasporto in ambulanza. La procura di Forlì ha iscritto nel registro degli indagati il 27enne residente nel Forlivese, sospettato di aver compiuto omicidi premeditati. Le autorità stanno approfondendo i casi riguardanti cinque persone anziane decedute in circostanze sospette durante i trasferimenti.

Omicidi premeditati di cinque anziani. È stato arrestato Luca Spada, 27 anni, residente a Meldola, nel Forlivese, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante o subito dopo trasferimenti in ambulanza. Il giovane, operatore della Croce Rossa e autista dei mezzi di soccorso – già sospeso dal servizio – era stato iscritto nel registro degli indagati. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura guidata da Enrico Cieri. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L’arresto rappresenta l’ultimo sviluppo di un’indagine avviata nei mesi scorsi dopo una serie di morti ritenute anomale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casa

Cinque anziani morti sull’ambulanza a Forlì: operatore della Croce rossa indagato per omicidio plurimoCinque anziani deceduti in ambulanza durante il trasferimento dalle loro case all’ospedale, tra febbraio e fine estate 2025.

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