Elisabetta Gregoraci | compleanno in abito lingerie Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline con una festa a tema black&white. Ha scelto un abito lingerie per il suo compleanno e ha invitato amici e familiari a celebrare in grande stile. Tra i presenti, Nathan Falco e Flavio Briatore, che hanno coordinato l’evento. La giornata è stata all’insegna della semplicità e della spensieratezza.

