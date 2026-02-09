Elisabetta Gregoraci | compleanno in abito lingerie Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati
Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline con una festa a tema black&white. Ha scelto un abito lingerie per il suo compleanno e ha invitato amici e familiari a celebrare in grande stile. Tra i presenti, Nathan Falco e Flavio Briatore, che hanno coordinato l’evento. La giornata è stata all’insegna della semplicità e della spensieratezza.
Elisabetta Gregoraci ha compiuto 46 anni. Ha festeggiato il compleanno in grande stile con una festa a tema black&white, assieme a tutte le persone care.🔗 Leggi su Fanpage.it
Elisabetta Gregoraci spegne le candeline con l’ex Briatore e l’ormai altissimo figlio Nathan: le immagini del compleanno a Monte CarloQui sono arrivati tanti amici e ovviamente i familiari. Presente l’ex marito Flavio Briatore, loro figlio Nathan Falco. Ma anche la sorella di Eli, Marzia. Elisabetta Gregoraci festeggia 46 anni con l ... gossip.it
Festa di Compleanno Indimenticabile per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con Flavio BriatoreIl compleanno di Elisabetta Gregoraci si è celebrato in un'atmosfera esclusiva e festosa a Montecarlo, circondato da eleganza e glamour. notizie.it
Anche se in ritardo oggi, 8 febbraio, Elisabetta Gregoraci compie 46 anni. Tanti auguri ad un ache tra simpatia e bellezza ha conquistato il suo pubblico. facebook
Elisabetta Gregoraci apre il cuore ai fan #elisabetta gregoraci x.com
