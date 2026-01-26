Il Circolo Schermistico Forlivese domina a Piacenza | doppio titolo regionale nella spada

Il Circolo Schermistico Forlivese si è distinto ai Campionati regionali di spada a Piacenza, conquistando due titoli a squadre. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita della società nel panorama schermistico regionale. La vittoria rappresenta un importante traguardo per il club, che continua a rafforzare la propria presenza e reputazione nel settore.

Un risultato che vale doppio, perché guarda già al futuro. A metà marzo la squadra maschile sarà impegnata nelle prove nazionali con l’obiettivo di difendere la Serie A2 Un fine settimana da incorniciare per il Circolo Schermistico Forlivese, protagonista assoluto ai Campionati regionali a squadre di spada disputati a Piacenza. La squadra mercuriale torna a casa con un risultato straordinario: titolo regionale sia nella spada maschile che in quella femminile, confermandosi una delle realtà più solide e competitive del panorama schermistico emiliano-romagnolo. La formazione femminile composta da Testa, Castagnoli, Franchini e Spazzoli e quella maschile formata da Magni, Cortini, Di Marco e Bassi hanno seguito un percorso praticamente identico.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Due ori e un argento per il Circolo Schermistico Forlivese alla seconda prova regionale AssolutiIl Circolo Schermistico Forlivese si è distinto alla seconda prova regionale Assoluti, conquistando due medaglie d'oro e un argento.

