Sessantaduenne trovato morto all' interno della sua abitazione | inutile ogni tentativo di soccorso

Nella mattinata di oggi, il corpo di Paolo Lo Pilato, 62 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa nel centro storico di Agrigento. Nonostante i soccorsi arrivati in fretta, non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Il cadavere di un sessantaduenne agrigentino, Paolo Lo Pilato, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione alle spalle di piazza Ravanusella, nel centro storico della città dei Templi. I primi a giungere sul posto sono stati i sanitari del 118 che, per farsi largo all'interno dell'abitazione.

