Running | come iniziare a correre bene e senza infortuni

La corsa è uno sport accessibile a molti e può essere praticata ovunque. Per cominciare nel modo giusto, è importante conoscere i benefici che apporta al corpo e le modifiche che si verificano durante l’allenamento. La guida fornisce anche consigli pratici per evitare infortuni e migliorare la tecnica, accompagnando chi si avvicina a questa attività nel modo più sicuro possibile.

La corsa è tra le attività motorie e sportive più praticate dagli italiani. Registrando una crescita significativa negli ultimi anni. Soprattutto tra i giovani. Il suo impatto strutturale sul fisico viene però spesso sottovalutato, incrementando il rischio d'infortuni, in particolare tra i principianti. La corsa, praticata anche in età adulta e avanzata, riduce il rischio di morte e disabilità, aumentando l'aspettativa di vita (in buona salute) di circa tre anni. Chi corre regolarmente dopo i 50 anni può raggiunge uno stato fisico e una massa muscolare simili a chi corre da sempre. Già dopo quattro settimane la respirazione migliora e dopo 2-3 mesi diminuisce la fatica e migliorano le prestazioni, grazie agli adattamenti cardiovascolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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