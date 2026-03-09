Derby Milan-Inter Calvarese | Tocco di Ricci? Doveri fa bene a lasciar correre

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ora esperto di moviola, ha commentato l'episodio durante il derby tra Milan e Inter. Ha spiegato che il tocco di Ricci è stato valutato correttamente lasciando proseguire l'azione. La sua analisi riguarda la decisione presa dall'arbitro in campo e si concentra sul comportamento dell'assistente che ha deciso di non intervenire.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro in Serie A, ha pubblicato ieri sera - appena finito il derby di Milano tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu, vinto per 1-0 dai rossoneri - questo post sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Motivo, il tocco di mani in area di rigore milanista di Samuele Ricci che, al 95', avrebbe potuto portare alla concessione di un penalty ai nerazzurri proprio sul filo di lana. "Milan-Inter, tocco di braccio di Ricci non punibile. Distanza ravvicinata, posizione naturale, fa per ritrarre. Doveri però fa confusione sul corner contestato", ha scritto Calvarese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter, Calvarese: “Tocco di Ricci? Doveri fa bene a lasciar correre” Articoli correlati Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan. Milan Inter, L’AIA promuove Doveri: niente rigore per il tocco di Ricci. Ecco perchèdi Redazione Inter News 24Milan Inter, l’AIA scagiona Doveri sull’episodio del presunto fallo di mano di Ricci: ecco perchè è stato corretto non... CHI VINCERÀ IL DERBY DI MILANO #derby #milan #inter #milano #calcio #seriea #derbydellamadonnina Approfondimenti e contenuti su Derby Milan Inter Calvarese Tocco di... Temi più discussi: Calvarese: Doveri favorito come arbitro del derby, Guida unica alternativa; Serie A, il Milan vince il derby e riapre la corsa scudetto | +9 poi su Roma e Como; Stasera Milan-Inter, l\'ex nerazzurro Dalmat: Il derby è sempre il derby. E su Chivu...; Milan, Pavlovic: A Cremona gara difficile, importante arrivare al derby con una vittoria. Milan-Inter rivivi la diretta Serie A: Allegri vince il derby contro ChivuIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it Milan-Inter, la moviola di Calvarese: Mano di Ricci? Tre motivi per cui non è rigoreIl Milan si è aggiudicato il secondo derby stagionale, portandosi a -7 dall'Inter a 10 giornate dalla fine del campionato. A San Siro la partita. tuttomercatoweb.com La #moviola del #derby #MilanInter è tutta nel finale: rigore per mani di #Ricci ma per favore! Non è mai penalty, MAI. Scoprite perché nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook Segna @PervisEstupinan, il #derby lo vince il @acmilan: #Allegri parla solo di Champions, ma … - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan x.com