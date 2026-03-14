Bollate ruba una borsetta in chiesa durante la messa e fugge

Una donna conosciuta in città per aver compiuto furti in supermercati e bar ha preso di mira la chiesa San Martino durante la messa domenicale. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotta nell’edificio sacro, avrebbe sottratto una borsetta e poi si sarebbe allontanata rapidamente. La polizia sta indagando sull’episodio che si è verificato nella serata di domenica.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, ruba una borsetta in chiesa durante la messa e fugge Articoli correlati Vaiano, tragedia in chiesa: malore fatale per una donna di 71 anni durante la messa. Soccorso tempestivo, ma invano.Una donna di 71 anni è deceduta improvvisamente nella badia di San Salvatore a Vaiano, in provincia di Prato, lo scorso 15 febbraio. Leggi anche: Ladro ruba in paese durante la notte: arrestato mentre fugge da un cantiere