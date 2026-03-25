Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito | caos in strada a Reggio Emilia il video

A Reggio Emilia, nella zona ospedaliera, si è verificata una scena insolita quando un uomo senza abiti ha corso in strada e si è sdraiato sulle automobili in transito. La presenza dell'individuo ha causato scompiglio tra i passanti, mentre alcuni autisti sono rimasti bloccati nel traffico. La polizia è intervenuta e ha fermato l'uomo, che aveva iniziato a salire sulle vetture.

La singolare scena nella zona ospedaliera dove i passanti si sono trovati davanti all'uomo completamente nudo che ha iniziato a salire sulle auto in transito scatenando il caos prima di essere fermato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Uomo nudo sale sulle auto, il video fa il giro del webReggio Emilia, 25 marzo 2026 - Un uomo completamente nudo che corre per la circonvallazione della città, salendo sulle auto (alcune di queste sono... Incidente a San Martino in strada: ventenne finisce fuori strada con l’auto lungo la via EmiliaSan Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, lungo la via Emilia, strada statale 9,... Contenuti e approfondimenti su Reggio Emilia Argomenti discussi: Ciclista morto travolto da un’auto a Rivalta. Corre nudo per strada, sale sulle auto e le danneggia: pomeriggio di follia a Reggio EmiliaL'episodio è avvenuto in circonvallazione tra viale Piave e piazzale Tricolore. L'uomo è stato bloccato in viale Umberto I ... gazzettadiparma.it Uomo nudo sale sulle auto, il video fa il giro del webE’ successo a Reggio Emilia, lungo la circonvallazione. Diversi automobilisti e passanti hanno filmato la surreale scena, quasi non credendo ai loro occhi. L’uomo è stato bloccato dalla polizia ... msn.com