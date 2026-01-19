Meloni in Corea del Sud | presidente Lee invitato a Roma

Il presidente Meloni ha annunciato l’invito al presidente Lee della Corea del Sud a visitare l’Italia in visita di Stato, sottolineando l'importanza di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante l’incontro, sono stati discussi temi di cooperazione e collaborazioni future, nel quadro di un dialogo che mira a consolidare le relazioni bilaterali. La visita è prevista nel corso dell’anno, segnando un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud.

(LaPresse) – Abbiamo molto lavoro da fare e mi auguro che ci si possa rivedere presto. È la ragione per la quale ho invitato il presidente a venire in visita di Stato in Italia nell’arco di quest’anno. Sono molto contenta che abbia manifestato l’intenzione di rispondere a questa nostra aspettativa e sarà quella l’occasione per fare il punto sul lavoro che stiamo avviando e per darci ulteriori obiettivi per i prossimi anni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Italia-Sud Corea, l'arrivo di Meloni a Seul: in agenda bilaterale con presidente Lee

Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale, incontrando il presidente Lee e rappresentanti diplomatici italiani e coreani. L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali e discutere questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un quadro di dialogo costante tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche e economiche tra i due paesi.

Vertice Italia-Sud Corea: Meloni e Lee rafforzano la cooperazione

Il vertice Italia-Sud Corea si è concluso a Seul, con l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Lee Jae Myung. L'occasione ha rappresentato un momento di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, con focus sulla cooperazione in vari settori strategici. La visita, ultima tappa della missione asiatica di Meloni, ha sottolineato l'importanza delle collaborazioni bilaterali nel contesto internazionale.

