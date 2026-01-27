La crescente popolarità del K-pop ha attirato l’attenzione della politica, dimostrando come questo fenomeno culturale vada oltre l’intrattenimento. Recentemente, Claudia Sheinbaum ha scritto al presidente sudcoreano Lee Jae-myung per chiedere più date dei BTS in Messico, evidenziando l’importanza strategica e sociale di questa musica. Un esempio di come l’arte possa diventare strumento di relazioni internazionali e di connessione tra popoli.

Il K-pop è una cosa seria, e sta diventando sempre di più un fenomeno globale, al punto di interessare addirittura la politica. Durante una conferenza stampa mattutina, infatti, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato di aver inviato una lettera al presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, per chiedergli di aumentare il numero delle date messicane dei BTS. Dopo quattro anni di assenza dalle scene, in cui i membri del gruppo hanno svolto il loro servizio militare, la band dei record ha annunciato un nuovo album, intitolato Arirang, e un relativo tour mondiale, che si svolgerà tra il 2026 e il 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudia Sheinbaum ha scritto al presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung per avere più date dei BTS in Messico

