Coppa Italia Lead 2026 prima tappa a Pero | rivivi le emozioni su Climbing TV

La prima tappa della Coppa Italia Lead 2026 si è svolta a Pero, con le semifinali e le finali trasmesse in diretta streaming su Climbing TV, il canale dedicato alla piattaforma OTT Sportface TV. L'evento ha visto i migliori atleti nazionali competere su percorsi impegnativi, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi che hanno seguito le fasi decisive della gara. La trasmissione in live ha consentito di vivere l’atmosfera del circuito in modo immediato e coinvolgente.

Si è conclusa alla Climbing District di Pero, in provincia di Milano, la prima tappa della Coppa Italia Lead 2026. L’11 e il 12 aprile il palazzetto milanese ha ospitato l’apertura ufficiale della stagione competitiva federale per la disciplina con corda e imbrago, con 107 atleti al via — 55 donne e 52 uomini — pronti a sfidarsi su tracciature inedite create ad hoc dalla squadra di tracciatori capitanata da Stefan Scarperi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Coppa Italia Lead 2026: l’arrampicata con corda riparte da Pero. Domenica 12 aprile su Climbing Tv e Prime Video Leggi anche: Coppa Italia Lead 2026: l’arrampicata con corda riparte da Pero l’11 e 12 aprile. Semifinali e Finale in diretta su Climbing Tv