Cooperazione su scienza e tecnologia tra Italia e Usa professore palermitano al meeting di Washington
Un ricercatore palermitano ha preso parte alla quindicesima riunione della Joint Commission Italia-Stati Uniti dedicata alla collaborazione nel settore scientifico e tecnologico. L'evento si è svolto a Washington e ha visto la partecipazione di rappresentanti del dipartimento di Stato statunitense e del ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'incontro ha avuto come obiettivo lo scambio di informazioni e la discussione su progetti congiunti tra i due paesi.
Uno scienziato palermitano ha partecipato alla 15ª riunione della Joint Commission Italia-Stati Uniti sulla cooperazione scientifica e tecnologica, presieduta dal dipartimento di Stato statunitense e dal ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il meeting si è.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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