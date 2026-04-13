Cooperazione su scienza e tecnologia tra Italia e Usa professore palermitano al meeting di Washington

Un ricercatore palermitano ha preso parte alla quindicesima riunione della Joint Commission Italia-Stati Uniti dedicata alla collaborazione nel settore scientifico e tecnologico. L'evento si è svolto a Washington e ha visto la partecipazione di rappresentanti del dipartimento di Stato statunitense e del ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'incontro ha avuto come obiettivo lo scambio di informazioni e la discussione su progetti congiunti tra i due paesi.