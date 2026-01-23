Patrimonio culturale un modello di cooperazione | a Washington Italia e Usa celebrano 25 anni di intesa

L’ambasciatore d’Italia a Washington, Marco Peronaci, ha accolto presso Villa Firenze l’evento “Custodians of Culture”, che ha segnato il 25° anniversario del Memorandum di intesa tra Italia e Stati Uniti. Questo accordo rappresenta un importante esempio di cooperazione nella tutela del patrimonio culturale, sottolineando l’impegno condiviso nel preservare e rispettare la ricchezza archeologica di entrambe le nazioni.

L’ ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci ha ospitato martedì 20 gennaio a Villa Firenze, sede dell’ambasciata italiana a Washington, l’evento “Custodians of Culture” per celebrare il 25° anniversario del Memorandum di intesa tra Italia e Stati Uniti sull’imposizione di limitazioni all’importazione di materiale archeologico dall’Italia. L’iniziativa è stata caratterizzata da una cerimonia di rimpatrio e da un dibattito di alto livello sulla tutela del patrimonio culturale. La ricorrenza fa seguito alla firma, avvenuta a Roma il 5 dicembre 2025, del rinnovo del Memorandum da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli e dell’ under secretary per la diplomazia pubblica Sarah B.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportivaItalia e India rafforzano la collaborazione nel settore sportivo attraverso un nuovo accordo tra il Coni e l’Indian Olympic Association.

Leggi anche: Pharma Dompè, ricavi triplicati in 5 anni, utile al 25%, patrimonio a €1,6mld e portafoglio investimenti da €600mln nonostante dazi Usa

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Accordo triennale tra i Musei civici e l’Ente Chiesa Cattedrale di Como; Custodians of Culture: Italia e Stati Uniti celebrano 25 anni di cooperazione sui beni culturali; L’arte sa creare connessioni emotive; Beni culturali: un cambio di paradigma verso la sostenibilità.

L’importanza della dieta mediterranea: un patrimonio culturale da preservareLa dieta mediterranea non è solo una questione di alimentazione; è un patrimonio culturale che integra tradizione e benessere. Essa promuove uno stile di vita sano, ricco di sapori autentici e ingredi ... tuobenessere.it

Il Sistema Turistico termale secondo il Modello CulturitaliaIl sistema turistico termale identitario supera il concetto tradizionale di turismo termale e si fonda sui identità, comunità e reputazione. ildenaro.it

Parere positivo della Commissione regionale per il Patrimonio culturale dopo il ritrovamento delle mura trecentesche. L’assessore del Comune di Firenze Giorgio: “La tramvia è l’opera più importante per migliorare la vita dei fiorentini” https://bit.ly/tramviabecca - facebook.com facebook

Conferenza annuale del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale, @cnrdsu: "Immaginare e costruire futuri sostenibili" cnr.it/it/evento/20330 Segui lo streaming su dsu.cnr.it/streaming x.com