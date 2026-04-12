Il Canavese si stringe intorno al ricordo di un uomo che ha trascorso ottantatré anni dedicandosi alla cultura, alla scienza e alla storia del territorio. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante nel campo della ricerca e dell'insegnamento, lasciando un segno duraturo nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso e le sue passioni.

Il territorio del Canavese si connette al ricordo di un uomo che ha dedicato ottantatré anni di vita alla crescita intellettuale e civile della comunità. Francesco Razza, noto a tutti semplicemente come il professore, è venuto a mancare lasciando un vuoto profondo tra le mura scolastiche di Foglizzo e San Benigno e nelle varie realtà associative locali. La sua traiettoria professionale e personale ha saputo intrecciare la precisione della geofisica con la profondità della teologia, una combinazi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al Professore: la vita tra scienza e storia del Canavese

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