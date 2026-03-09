Violenza sulle madri nel napoletano | tre interventi dei Carabinieri in 24 ore

In meno di un giorno, i Carabinieri sono intervenuti tre volte nel napoletano per episodi di violenza domestica. In ciascun caso, i protagonisti sono figli che hanno aggredito o minacciato le proprie madri, con alcuni di loro che presentano problemi di dipendenza. Le autorità hanno risposto prontamente a queste situazioni di emergenza, intervenendo per sedare le aggressioni e garantire la sicurezza delle vittime.

Tre episodi di violenza in appena 24 ore, tutti accomunati da un elemento inquietante: figli che aggrediscono o minacciano le proprie madri, spesso con alle spalle problemi di dipendenza. È quanto registrato dai Carabinieri nella provincia di Napoli, intervenuti in diversi comuni per fermare situazioni che rischiavano di degenerare. Le vicende arrivano da San Gennaro Vesuviano, Castellammare di Stabia e Napoli e raccontano storie diverse ma unite da un tragico filo conduttore: la fragilità familiare e la violenza domestica. Il primo episodio si è verificato a San Gennaro Vesuviano, dove un 39enne tossicodipendente ha cercato di entrare con la forza nell'abitazione della madre di 75 anni.