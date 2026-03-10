Autovelox mobili in Lombardia controlli della velocità Ecco dove e quando sono fino a domenica 15 marzo

In Lombardia sono stati attivati autovelox mobili per il controllo della velocità, con controlli previsti fino a domenica 15 marzo. Le postazioni sono distribuite in diverse zone della regione e vengono effettuate verifiche periodiche sulle strade principali. Secondo dati ufficiali, meno della metà dei circa 4.000 autovelox gestiti dai Comuni è risultata in regola con le certificazioni di omologazione.

Milano, 10 marzo 2026 – Secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini gli autovelox gestiti dai Comuni sono meno di 4mila e in regola con l'omologazione la metà. I Comuni hanno tempo per inserire, omologare, aggiornare. Però l'autovelox, secondo il nuovo codice della strada, può essere messo dove c'è un punto pericoloso, dove c'è una scuola, dove c'è un ospedale. Abbiamo semplicemente eliminato gli autovelox furbetti o irregolari. “Tutti i sindaci, secondo il ministro, se inseriscono i loro autovelox e rispondono ai requisiti previsti dalla legge, non hanno nessun problema. Quelli che usavano gli autovelox a ripetizione, nascosti, camuffati, per fare cassa non ci saranno più". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

