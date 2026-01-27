Controlli della Polizia di Stato ad Arezzo | un arresto due denunce e sei ordini di allontanamento

La Polizia di Stato di Arezzo ha condotto controlli nelle ultime 48 ore, con un arresto e due denunce per reati vari. Le attività mirano a garantire la sicurezza del territorio, rispettando le procedure di legge. Gli interventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere un ambiente sicuro e ordinato per la comunità locale.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Nelle ultime 48 ore, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone per reati contro il patrimonio. Nel corso delle attività di prevenzione e sicurezza urbana, gli agenti hanno inoltre emesso sei ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti. Una delle persone denunciate a piede libero è stata accompagnata presso il C.P.R. di Ponte Galeria, a Roma, poiché risultata irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un servizio di controllo nel quartiere Esquilino, identificando e intervenendo su situazioni di illegalità.

Nel centro di Bologna sono stati condotti controlli mirati per contrastare spaccio e degrado, con un intervento che ha portato all’arresto di una persona, due denunce e l’identificazione di 96 soggetti.

