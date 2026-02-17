Polizia tra piazza VIII Agosto e stazione | un arresto per furto e oltre cento identificati

La polizia ha arrestato un uomo per furto tra piazza VIII Agosto e la stazione centrale di Bologna, dopo averlo sorpreso mentre tentava di scappare con la refurtiva. Durante la sera di lunedì, la questura ha intensificato i controlli nella zona, identificando oltre cento persone e fermando un sospetto. Un’operazione che ha visto l’impiego di circa venti agenti, impegnati in un’ampia perlustrazione nelle aree più frequentate del quartiere.

La stazione centrale rimane la zona in cui si concentrano i controlli della questura di Bologna. Nella sera di lunedì, durante un cosiddetto controllo ad alto impatto, un massiccio dispiegamento di una ventina di agenti che hanno setacciato le strade più sensibili del quartiere, portando alla denuncia di un giovane di 24 anni e al controllo di oltre cento persone. In piazza XX settembre, intorno alle 21:20, i poliziotti hanno notato un ragazzo rumeno, classe 2002, che si aggirava con fare sospetto. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti e segnalato da alcuni cittadini come una presenza molesta nella zona.