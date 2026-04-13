Controlli dei Carabinieri derubato anche un parroco per 3mila euro | in tutto 13 le denunce

Durante una settimana di controlli intensivi nel territorio, i Carabinieri di Pisa hanno ricevuto in totale 13 denunce. Tra queste, anche un parroco ha segnalato il furto di circa 3.000 euro. Le operazioni sono state condotte su disposizione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno concluso una settimana di controlli capillari su tutto il territorio, come da indicazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'esito è stato di 13 persone denunciate per reati che spaziano dalla sicurezza stradale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Roma, controlli dei carabinieri nel periodo pasquale: 13 arresti e 6 denunceControlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma contro la microcriminalità urbana e i reati predatori anche in questi giorni di... Controlli dei carabinieri in un cantiere a Cernobbio: 4 denunce e sanzioni per 46.200 euroCantiere edile ispezionato insieme al Nucleo ispettorato del lavoro: riscontrate gravi violazioni sulla sicurezza, sospesa l’attività di quattro...