Roma controlli dei carabinieri nel periodo pasquale | 13 arresti e 6 denunce

Durante il periodo pasquale, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno effettuato controlli mirati contro la microcriminalità urbana e i reati predatori. Nel corso delle operazioni sono stati arrestati 13 persone e altre sei sono state denunciate. Le attività di controllo sono state concentrate nelle zone di maggiore affluenza e nelle aree considerate a rischio durante le festività.

Controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma contro la microcriminalità urbana e i reati predatori anche in questi giorni di festività pasquali. Nelle ultime 48 ore, infatti, un’ampia operazione di controllo che ha interessato il centro storico, il rione Monti e l’area della Stazione Termini, effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’arresto di 13 persone e alla denuncia di altre 6. L’attività antiborseggio, intensificata in vista dell’afflusso turistico, ha permesso di sventare numerosi furti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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