Controlli dei carabinieri in un cantiere a Cernobbio | 4 denunce e sanzioni per 46.200 euro

I carabinieri di Cernobbio hanno effettuato controlli in un cantiere e hanno denunciato quattro persone. Durante l’intervento, sono state anche elevate sanzioni per un totale di 46.200 euro. Le verifiche, coordinate con il Nucleo ispettorato del lavoro di Como, sono avvenute lo scorso 29 gennaio e hanno portato a questa serie di interventi concreti sul campo.

Cantiere edile ispezionato insieme al Nucleo ispettorato del lavoro: riscontrate gravi violazioni sulla sicurezza, sospesa l’attività di quattro aziende Quattro denunce e ammende complessive per 46.200 euro: è il bilancio dei controlli effettuati lo scorso 29 gennaio dai carabinieri di Cernobbio insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Como (Nil), nell’ambito di un’attività disposta dal comando provinciale dei Carabinieri di Como. L’ispezione ha riguardato un unico cantiere edile nel comune di Cernobbio, all’interno del quale operavano quattro aziende. Nel corso delle verifiche sono emerse numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Cernobbio Carabinieri Ardea. Controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, numerose denunce e oltre 17mila euro di sanzioni amministrative I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato controlli straordinari nel territorio di Ardea, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della normativa. Valle Telesina, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sanzioni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cernobbio Carabinieri Argomenti discussi: Controlli dei carabinieri a Carpi in barberie e parrucchiere: sospesa l'attività di due negozi; Controlli dei Carabinieri in zona stazione: un arresto e una denuncia; Controlli dei carabinieri, 4 arresti in pochi giorni; Controlli dei Carabinieri nei cantieri: su 16 nove lavoratori in nero. Gioia Tauro, controlli congiunti dei Carabinieri: sequestrati alimenti senza tracciabilità e pollame trasportato in condizioni di sofferenzaControlli a tappeto nella Piana di Gioia Tauro per la tutela della sicurezza alimentare, del benessere animale e della regolarità del mercato del lavoro. I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, con i ... reggiotv.it ZONE ROSSE, CONTROLLI INTENSIFICATI DEI CARABINIERI: TRE DENUNCETre persone denunciate, due segnalate alla Prefettura e una deferita all'Autorità Giudiziaria: questo il bilancio degli ultimi controlli intensificati dei Carabinieri di Modena all'interno delle zone ... tvqui.it Proseguono con regolarità i controlli dei Carabinieri nel quartiere ZEN di Palermo per contrastare criminalità e degrado. 8 le perquisizioni domiciliari eseguite, che hanno portato all’arresto di 5 soggetti per spaccio, tra cui un intero nucleo familiare composto d x.com Controlli dei Carabinieri a Modena, tre denunce per inosservanza dell’allontanamento dalla “zona rossa” Due persone segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, un uomo deferito per essersi opposto con violenza all'identificazione... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.