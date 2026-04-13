La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato più di 6.000 prodotti contraffatti e denunciato 14 persone nell’ambito di un’operazione contro la contraffazione di prodotti di design italiano. L’indagine, condotta con il coordinamento della Procura locale, ha portato alla scoperta di una rete che distribuiva oggetti falsificati di marchi riconosciuti nel settore. L’attività ha riguardato vari aspetti della filiera, dal confezionamento alla distribuzione.

(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Torino, sotto il coordinamento della Procura locale, ha smantellato una rete di contraffazione nel settore del design, portando al sequestro di oltre 6.500 complementi d’arredo. L’operazione, denominata “Gamba corta”, ha coinvolto 14 soggetti accusati di introdurre e commercializzare prodotti contraffatti, riproducenti modelli iconici di importanti marchi italiani di design. Le indagini, avviate tramite il monitoraggio di catene commerciali e piattaforme online, hanno rivelato una filiera illegale che importava merce, principalmente dalla Cina, e la distribuiva su tutto il territorio nazionale. I prodotti sequestrati, privi di certificazioni di sicurezza, costituivano un rischio per la salute dei consumatori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Contraffazione di prodotti iconici del design italiano: 14 denunciati

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