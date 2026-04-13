Continue intromissioni nella quotidianità della ex molestie e minacce | ' ammonito' 35enne stalker

Un uomo di 35 anni è stato ammonito per aver perseguitato la ex compagna per un anno, creando continue intromissioni nella sua quotidianità, molestandola e minacciandola. La donna ha dovuto cambiare le proprie abitudini a causa delle sue azioni. L’episodio si è verificato ad Ancona, dove le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti dello stalker. La situazione ha portato all’emissione di un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti.

ANCONA – Non aveva accettato la fine della storia con la compagna, e per un anno si è costantemente intromesso nella sua vita costringendo anche a modificare le sue abitudini. Un 35enne cittadino italiano è stato così raggiunto dal provvedimento dell’ammonimento da parte del Questore della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Perseguita una donna al telefono e prova a entrarle in casa, "ammonito" 60enne stalkerANCONA - Emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Ancona nei confronti di un 60enne, che aveva posto in essere condotte di... Minacce alla fine della relazione. Condannato il compagno stalkerLa fine della relazione era stata pesante per la donna costretta a fare i conti quotidianamente con le richieste telefoniche dell’ex compagno...