Perseguita una donna al telefono e prova a entrarle in casa ammonito 60enne stalker

La polizia di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 60 anni, accusato di aver perseguitato una donna. L’uomo aveva chiamato ripetutamente la vittima al telefono e aveva tentato di entrare in casa sua. La donna aveva sporto denuncia e ora il Questore ha deciso di intervenire con un provvedimento di ammonimento, per mettere fine a questa condotta.

ANCONA - Emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Ancona nei confronti di un 60enne, che aveva posto in essere condotte di stalking nei confronti di una donna. Alla base della misura, il comportamento controllante e persecutorio dell'uomo, che oltre a transitare spesso con.

