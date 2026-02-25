minacce alla fine della relazione condannato il compagno stalker

La fine della relazione ha portato a comportamenti aggressivi da parte dell’ex compagno, che ha iniziato a molestare la donna con continue chiamate e minacce. La donna ha vissuto momenti di paura, soprattutto quando l’uomo le ha promesso di impedirle di vedere il bambino. La situazione si è intensificata, spingendo la donna a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo per stalking.

La fine della relazione era stata pesante per la donna costretta a fare i conti quotidianamente con le richieste telefoniche dell’ex compagno arrivato anche a minacciarla di fare in modo di toglierle il bambino. Addirittura inviandole a casa i carabinieri e anche i vigili del fuoco nella notte senza nessun valido motivo. Insomma una situazione da incubo che la donna, italiana residente in città, aveva denunciato alle forze dell’ordine. Il tenore delle telefonate ma anche dei messaggi era sempre violento e minaccioso: "ti stai vendendo con i vecchi e faccio di tutto per levarti tuo figlio. Ti ammazzerei". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Non accetta la fine della relazione: stalker ai domiciliariUn uomo è stato arrestato ai domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna.

