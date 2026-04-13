Contento ma abbiamo regalato un gol Mister Voria incita la squadra a migliorare

Il tecnico della squadra ha commentato con soddisfazione i risultati recenti, sottolineando però un errore che ha portato a un gol subito. La squadra ha ottenuto dieci risultati utili di fila, con otto vittorie e due pareggi contro Prato e Grosseto. Finora sono stati segnati 27 gol, mentre ne sono stati subiti 11. L’allenatore ha invitato i giocatori a concentrarsi per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Dieci risultati utili consecutivi (otto vittorie e due pareggi, contro Prato e Grosseto); 27 gol realizzati, 11 subiti. I numeri del Siena di Gill Voria (foto), salito al terzo posto, hanno dello straordinario. Come straordinario è l’entusiasmo ritrovato. Eppure il mister bianconero non si accontenta. "Non siamo partiti benissimo – ha affermato nel post gara –, merito del Seravezza Pozzi, un’ottima squadra, come avevo già sottolineato in sede di presentazione, che ha dimostrato di meritare la posizione di classifica in cui è. Per nostro volere, teniamo tanti giocatori offensivi davanti e anche ieri i ragazzi sono andati in avanti, ma sbagliando i tempi e le uscite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Contento, ma abbiamo regalato un gol". Mister Voria incita la squadra a migliorare Yildiz a Sky: «Abbiamo giocato una grande partita. Sono contento per il gol e per la squadra»Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Leggi anche: Amarezza Cuccù: "Abbiamo regalato rigore e gol, ma era difficile"