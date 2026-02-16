Amarezza Cuccù | Abbiamo regalato rigore e gol ma era difficile
Stefano Cuccù ha parlato dopo la partita, spiegando che la sua squadra ha perso a causa di errori nella gestione del gioco. Ha ammesso di aver regalato un rigore e un gol agli avversari, rendendo difficile la rimonta. L’allenatore ha anche sottolineato che, nonostante la superiorità numerica, i suoi non sono riusciti a capitalizzare le occasioni create. Un esempio concreto è stato il mancato sfruttamento di alcune punte in avanti, che avrebbe potuto cambiare l’andamento del match.
L’allenatore Stefano Cuccù in sala stampa apre parecchio amareggiato. Mister Cuccù non siete riusciti a sfruttare la superiorità numerica? "È vero. Abbiamo tenuto palla tanto, correndo e contrastando a poi davanti non è andata benissimo, abbiamo creato poco e con l’uomo in più dovevamo essere più concreti. Abbiamo regalato l’episodio del rigore e poi gli altri due gol nel finale. Se non sbagliamo lo stop a due minuti dalla fine potevano pareggiare e invece alla fine usciamo sconfitti per 3-1". Atletico Ascoli che ha sofferto ma ha dimostrato maggiore qualità? "Era obiettivamente difficile, abbiamo avuto una buona occasione all’inizio della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bologna, Freuler critico: “Abbiamo regalato due gol al Milan. Paghiamo carissimo gli errori”
Remo Freuler non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro il Milan.
Moviola Juve-Lazio, Marelli dubbioso: «Annullato il gol di Koopmeiners, ma c’era rigore»
Il match tra Juventus e Lazio si è concluso con molte polemiche sulla moviola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Amarezza Cuccù: Abbiamo regalato rigore e gol, ma era difficileL’allenatore Stefano Cuccù in sala stampa apre parecchio amareggiato. Mister Cuccù non siete riusciti a sfruttare la superiorità numerica? ilrestodelcarlino.it
Coppa Italia Serie D Amarezza in casa Francavilla: episodi sfavorevoli non sanzionati dal giudice di gara hanno inciso sul risultato del ritorno contro l’Ancona, facendo sfumare il sogno della finale. #Francavilla #CoppaItaliaSerieD #Ancona #Amarezza #Cal - facebook.com facebook