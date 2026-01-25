Yildiz a Sky | Abbiamo giocato una grande partita Sono contento per il gol e per la squadra
Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha commentato il risultato nel post partita di Juve Napoli. In un’intervista a Sky Sport, ha sottolineato l’impegno della squadra e la soddisfazione per il gol segnato, evidenziando come la partita sia stata di livello alto. Yildiz ha espresso entusiasmo per la prestazione collettiva, dimostrando maturità e determinazione nel commentare un momento importante per la sua squadra.
Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Le sue parole: « Abbiamo giocato una grande partita, all’andata a Napoli avevamo sofferto. Abbiamo creato tante occasioni, sono contento per il gol e per la squadra. Noi vogliamo continuare così in allenamento, ora riposiamo due-tre giorni e poi andiamo a Monaco ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
