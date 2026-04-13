Conte su voto in Ungheria | Linea politica di estrema destra ne esce sconfitta – Il video

In Ungheria si sono svolte le elezioni politiche, con i risultati che indicano una battuta d’arresto per la linea politica di estrema destra sostenuta da alcuni leader europei. Le urne hanno visto una vittoria per i partiti di governo, contrastando le aspettative di chi cercava di rafforzare il ruolo di questa corrente politica nel paese. La consultazione ha attirato l’attenzione di molti osservatori e media internazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 "Grande sconfitta per tutti coloro che da Netanyahu a Salvini a Meloni che hanno inteso scendere in campo per cercare di perpetuare il Governo orbaniano. Sono usciti tutti sconfitti e la linea politica estremista di destra ne esce sconfitta", così Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro 'Una nuova primavera' al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani Genova, la...🔗 Leggi su Open.online

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