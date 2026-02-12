In Polonia, l’estrema destra sta guadagnando terreno e ora si trova al terzo e quarto posto nei sondaggi. Questo ha spinto il primo ministro Donald Tusk a rivedere la sua linea politica. Per attirare di nuovo gli elettori, Tusk ha deciso di adottare alcuni temi cari alle forze di destra radicale, cercando di frenare l’ascesa di queste forze politiche. La mossa arriva in un momento di crescente polarizzazione nel paese.

Un tempo confinate ai margini, le forze dell’estrema destra polacca oggi si collocano al terzo e quarto posto nei sondaggi nazionali – uno spostamento che ha indotto il primo ministro Donald Tusk a selezionare alcuni elementi della loro agenda nel tentativo di riconquistare consensi e attenuarne l’appeal. L’ultimo balzo in avanti dell’estrema destra è seguito a una scissione all’interno del blocco Confederazione, un’alleanza-ombrello dei movimenti di estrema destra. L’eurodeputato oltranzista Grzegorz Braun si è separato alla fine del 2024 dopo aver rifiutato di sostenere S?awomir Mentzen – una figura libertaria dell’ala dura, popolare tra i giovani – come candidato presidenziale del blocco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Polonia, l’ascesa dell’estrema destra spinge Tusk a cambiare linea politica

