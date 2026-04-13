Conte | Il voto in Ungheria è una sconfitta per Netanyahu Salvini Meloni e Trump

Il leader politico ha commentato i risultati delle ultime elezioni in Ungheria, affermando che rappresentano una sconfitta per alcuni leader politici stranieri. Ha inoltre spiegato che le primarie si terranno solo dopo aver definito un programma condiviso tra tutte le parti coinvolte, e che questa sarà l’ultima fase per scegliere il candidato che lo attuerà. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento pubblico.

Alle “ primarie ci arriveremo ma dopo un programma condiviso su cui convergeremo tutti, dopo di che le primarie saranno il momento finale in cui si individua il soggetto che attuerà il programma”. Giuseppe Conte torna sul tema della prossima leadership del centrosinistra, dopo la presentazione del suo primo libro, che oggi è stato presentato alla stampa, a Roma. Conte auspica “primarie aperte per una partecipazione ai massimi livelli”. Poi Conte parla del voto in Ungheria. “Un voto – sottolinea l’ex presidente del Consiglio – che avrà tantissime ripercussioni sul piano politico”. Ma anche anche un voto – sostiene Conte – che “è una grande sconfitta per Netanyahu, Salvini, Meloni e Trump che hanno inteso scendere in campo per cercare di perpetuare il governo orbaniano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Il voto in Ungheria è una sconfitta per Netanyahu, Salvini, Meloni e Trump” Leggi anche: Peter Magyar trionfa in Ungheria, Orban cade: Schlein esulta e punge Meloni, Salvini e Trump Leggi anche: “Elezioni in Ungheria, il tracollo di Orban dopo 16 anni è una vittoria per l’Ue e una sconfitta per Trump e Putin” Ungheria, Conte: Con Orban sconfitti anche Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu