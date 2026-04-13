Conte scappa dall' audizione La verità sul Covid e l' ostruzionismo della sinistra

Nella polemica sulla commissione Covid, Fratelli d'Italia accusa Giuseppe Conte di evitare l'audizione, mentre l'opposizione difende l'ex premier e il governo di allora. Durante le ultime discussioni, si sono verificati scontri tra le forze politiche, con richieste di chiarimenti e resistenze nel processo di convocazione. La questione ha attirato l'attenzione dell'intera scena politica, con diversi schieramenti che si sono confrontati sulla gestione della pandemia.

È scontro sulla commissione Covid con Fratelli d'Italia che accusa Giuseppe Conte di fare di tutto per non essere ascoltare mentre l'opposizione fa quadrato in difesa dell'ex premier e del governo di allora. "Conte continua a prendere in giro gli italiani. E' ridicolo che vada a raccontare nelle trasmissioni tv di essere disponibile a farsi audire dalla Commissione Covid, smentendo come nulla fosse tre anni di lavori della commissione stessa in cui non ha mai collaborato", ha detto in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia. "Ricordo che Conte è componente della commissione, dalla...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Conte scappa dall'audizione". La verità sul Covid e l'ostruzionismo della sinistra Leggi anche: Dl Sicurezza, Kelany: “Vergognoso ostruzionismo della sinistra. Difenderemo il decreto a spada tratta” Leggi anche: De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione Antimafia