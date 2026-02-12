De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione Antimafia

Aurelio De Laurentiis non ha risposto alle domande sulla sua gestione del Napoli e sui rapporti con Conte durante l’audizione in Commissione Antimafia. Il presidente del club partenopeo è rimasto in silenzio, evitando di commentare le accuse o di fornire chiarimenti. La Commissione aveva convocato De Laurentiis questa mattina, ma lui non ha voluto parlare. La sua presenza si è limitata a una breve audizione, senza alcuna dichiarazione pubblica.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era stato convocato stamani alla Commissione Antimafia per i possibili legami tra i club e la malavita organizzata. Come riportato da Repubblica: Aurelio De Laurentiis era atteso stamattina da un’audizione a Palazzo San Macuto, alla Commissione Antimafia. Al vaglio i possibili legami tra i club di calcio e la malavita organizzata. Iniziata alle 8.30, l’audizione del presidente è durata poco meno di un’ora. “È andata bene”, ha detto uscendo al termine del suo intervento, mentre alla domanda sul Napoli e Antonio Conte non ha risposto. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa mattina, Aurelio De Laurentiis è arrivato a Palazzo San Macuto per la sua audizione in Commissione Antimafia.

La Commissione Antimafia ha chiamato a rapporto i presidenti di Napoli, Torino e Roma.

