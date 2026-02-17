Primarie tra certezze e sorprese le ipotesi interne ai partiti sui candidati
Il centrosinistra ha deciso di aprire le primarie per scegliere il candidato sindaco, ma le tensioni tra i gruppi politici sono evidenti. Non tutti i sostenitori sono soddisfatti delle candidature proposte, e alcune fazioni temono di perdere influenza. Questa fase di consultazioni si svolge in un clima di incertezza, con candidati che si fanno avanti e altri che restano in forse. La campagna entra nel vivo, mentre le liste si preparano a presentare le loro proposte.
Non tutte le forze del centrosinistra sono convinte: qualcuno ha detto già no, altri valutano se presentare un proprio nome o sostenere chi ha già ufficializzato la partecipazione Insieme, ma non proprio tutti felici e contenti. Il centrosinistra ha preso ufficialmente la strada verso le primarie, eppure quello che accadrà è ancora da scrivere e potrà riservare sorprese. Nella giornata di oggi dovrebbe essere completata la bozza di regolamento delle primarie che sarà condivisa dalla coalizione: questo passaggio sarà determinante per convincere i partiti che anche ieri, durante il tavolo che ha preso la decisione, hanno espresso dissenso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Centrosinistra, Bettini: "Sì alle primarie aperte ai candidati civici"Il centrosinistra si prepara a definire le modalità di scelta del candidato alla premiership, con il Pd che propone primarie aperte anche ai candidati civici.
Argomenti discussi: Ceccarelli si mette in pole. Donati-Vaccari di rincorsa. Le primarie al tramonto.
Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Pd ha deciso: si faranno le primarie di coalizione. Sfida tra Mimmo Battaglia e Massimo CanaleAlla fine va tutto come previsto, almeno su StrettoWeb. Il Centrosinistra farà le primarie per decidere il candidato Sindaco della coalizione, e il Pd ufficialmente sposerà la candidatura di Mimmetto ... strettoweb.com
Primarie senza anima: la prima sconfitta è per la democraziaDi Manuela Granaiola Si parla di primarie. Di candidati, di alleanze che si fanno e si disfano in poche ore. Mentre si discute del «chi», nessuno sembra più interessato al «cosa» e al «come». Ed è pro ... versiliatoday.it
