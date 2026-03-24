Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si dice pronto a mettersi in gioco nel percorso delle primarie del centrosinistra, ma pone condizioni chiare. “Io sono disponibile, ma non ho ancora interrogato né gli organi del Movimento né la mia base”, ha spiegato, sottolineando che il M5s dovrà avere un ruolo da protagonista e che non accetterà formule chiuse: “Non parteciperemmo mai a primarie d’apparato, devono essere aperte e dare uno sbocco alla voglia di partecipazione dei cittadini”. Una disponibilità che si inserisce in un dibattito già acceso dentro il campo progressista, ma che Conte prova a tenere ancorato ai contenuti. A... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte apre alle primarie: “Disponibile, ma devono essere davvero aperte”

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