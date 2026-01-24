Cun del grano duro | cos' è e cosa cambia per i produttori della Tuscia

Il 16 gennaio è stata istituita la Cun del grano duro, una commissione unica nazionale che mira a garantire maggiore trasparenza nel mercato e nella formazione dei prezzi del grano duro. Questa novità interessa direttamente i produttori della Tuscia, offrendo strumenti per un mercato più equo e regolamentato. Di seguito, vediamo cosa cambia e quali opportunità si presentano per gli agricoltori locali.

Il 16 gennaio è stata istituita la Cun del grano duro. La Commissione unica nazionale rappresenterà uno strumento fondamentale per assicurare la trasparenza sia nel mercato sia nel processo di formazione dei prezzi del grano. Questa decisione avrà ricadute positive anche sulla Tuscia, che.

