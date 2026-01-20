Grano duro CIA Campania | Positivo il via alla CUN Garantire equità e trasparenza 

La CIA Campania accoglie con favore l’istituzione della Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro, considerandola un passo importante per migliorare trasparenza e equità nel settore. La CUN rappresenta un’opportunità per garantire una maggiore razionalità nella formazione dei prezzi, contribuendo a stabilità e sostenibilità per gli operatori. Un’azione che mira a rafforzare la fiducia e la chiarezza nel mercato del grano duro in Italia.

CIA Campania accoglie con favore l'istituzione della Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro, strumento fondamentale per favorire maggiore trasparenza e ragionevolezza nella formazione dei prezzi. Positiva la firma del decreto da parte del MASAF e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rappresenta un importante risultato dell'azione confederale di Cia-Agricoltori Italiani. "Per la Campania, ed in particolare per le aree cerealicole dell' Irpinia, del Sannio e dell'Alto Casertano", spiega il Commissario regionale Carmine Fusco "il tema del prezzo del grano duro è centrale per la tenuta economica di centinaia di aziende agricole.

