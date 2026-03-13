Il settore agricolo europeo affronta una nuova fase di incertezza a causa del conflitto in Medio Oriente, mentre i Consorzi agrari d’Italia mettono a disposizione strumenti finanziari e tecnici per sostenere gli agricoltori. La situazione si verifica in un momento chiave dell’anno, all’avvio della primavera, periodo cruciale per le attività agricole. Le misure adottate mirano a offrire supporto immediato agli operatori del settore.

Il settore agricolo europeo si trova nuovamente esposto a una fase di forte incertezza proprio quando si apre uno dei momenti più cruciali dell’anno per gli agricoltori: l’inizio della primavera. È in queste settimane che si concentrano la maggior parte degli interventi nutrizionali, momento in cui la domanda di fertilizzanti raggiunge il suo picco e ogni decisione incide in maniera determinante sull’intera stagione produttiva. Le tensioni geopolitiche delle ultime settimane – che si innestano su un quadro internazionale già fragile – stanno generando un effetto immediato sui mercati energetici e dei fertilizzanti. L’agricoltura europea, fortemente dipendente dal gas naturale e da materie prime importate, vede aumentare in poche ore i costi delle commodity e ridursi la disponibilità di alcuni prodotti strategici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conflitto in Medio Oriente: da Consorzi agrari d’Italia strumenti finanziari e tecnici a sostegno degli agricoltori

Articoli correlati

Consorzi Agrari d'Italia, quattro anni di “Risultato Sicuro”: oltre 157 milioni di euro a sostegno delle imprese agricoleDal 2022 al 2025, grazie a questo strumento, agli agricoltori sono stati concessi fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro per un risparmio...

Consorzi agrari d'Italia torna a Fieragricola: focus su "Zootecnia 200.0"Consorzi Agrari d’Italia (CAI) è stata tra i protagonisti di Fieragricola, la rassegna internazionale dedicata al comparto agricolo che si svolge...

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente su petrolio, oro e azioni: tre scenari per i mercati; Medio Oriente, da guerra di bombardamenti a conflitto totale: come cambia lo scenario; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.

Dal conflitto in medio oriente emergono vincitori inattesi anche in Borsa. Dati e affariIl Wall Street Journal ha messo in evidenza che le grandi aziende chimiche con produzione sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, come le compagnie LyondellBasell e Dow Inc, sono tra i vincitori del ... ilfoglio.it

Dall'Iran a Israele passando per l'Europa, tutti i paesi coinvolti nella nuova guerra in Medio OrienteIl conflitto nella regione continua ad allargarsi: un punto aggiornato di tutti gli attori statali che hanno un ruolo, diretto o indiretto, nell'escalation in corso ... wired.it

MEDIO ORIENTE | Washington autorizza l'acquisto di petrolio russo già in transito. Esplosioni a Teheran e Dubai. Ucciso un militare francese a Erbil #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Washington autorizza l'acquisto di petrolio russo già in transito. Esplosioni a Teheran e Dubai. Ucciso un militare francese a Erbil #ANSA x.com