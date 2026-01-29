Nuovo presidente di Confindustria Bergamo si entra nel vivo | Zanetti in vantaggio Viscardi per la svolta tecnologica e 3 outsider

Zanetti si avvicina a diventare il nuovo presidente di Confindustria Bergamo. È in vantaggio sugli altri candidati, ma Viscardi spinge per portare più tecnologia all’interno dell’associazione. Ci sono anche tre outsider che cercano di inserirsi nella corsa. Dopo il mandato di Ricuperati, si torna a una guida di provenienza industriale. I giochi sono ancora aperti, ma il nome di Zanetti sembra il più vicino alla vittoria.

Ciò che appare certo è che, dopo la parentesi dei Servizi con il mandato di Giovanna Ricuperati, il prossimo presidente di Confindustria Bergamo tornerà ad essere di estrazione industriale. L’inizio del nuovo anno è coinciso con l’avvio delle operazioni propedeutiche all’elezione della nuova guida dell’associazione, con l’entrata in scena dei tre past president Carlo Mazzoleni, Stefano Scaglia ed Ercole Galizzi, investiti del ruolo di “saggi”: a loro il compito di vagliare le candidature, che si tratti iniziative autonome (difficile) o espressione di una volontà degli associati. Un’attività intesa, che dovrà trovare una sintesi entro la prima settimana di giugno, quando l’assemblea privata di Confindustria (venerdì 5) procederà alla proclamazione del presidente per il successivo quadriennio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Confindustria Bergamo Meteo, si entra nel vivo dell'inverno in Piemonte: arriva la pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese L'inverno si fa strada nel Piemonte, portando pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese. Youthbank entra nel vivo: nuovo questionario per mappare i bisogni del territorio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Confindustria Bergamo Argomenti discussi: Nuovo presidente di Confindustria Bergamo, si entra nel vivo: Zanetti in vantaggio, Viscardi per la svolta tecnologica e 3 outsider; Cisambiente Confindustria: Francesco Macrì nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici e Vice Presidente con Delega all’Energia; Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda; Le PMI lombarde in missione a Bruxelles: focus su semplificazione e nuovo bilancio pluriennale. Nuovo presidente di Confindustria Bergamo, si entra nel vivo: Zanetti in vantaggio, Viscardi per la svolta tecnologica e 3 outsiderI rumors si concentrano sulla figura del vicepresidente e amministratore delegato della Zanetti Spa: piace però anche il lato innovativo del numero uno della Cosberg, così come quello di Giovanni Fass ... bergamonews.it Cisambiente Confindustria: Francesco Macrì nuovo vice presidente con delega all’energiaFrancesco Macrì nominato presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili strategici e vice presidente di Cisambiente Confindustria con delega all’energia. grossetonotizie.com Stamattina abbiamo presentato la nuova edizione di #OpenMind, il percorso di #ConfindustriaBergamo con @confindustriava e @ConfindustriaEM per esplorare ecosistemi innovativi, creare connessioni qualificate e portare ispirazioni concrete nelle imprese. x.com Lunedì 16 febbraio | ore 17.00 – Confindustria Bergamo Ci sono storie che ispirano e leader capaci di trasformare una realtà locale in un’eccellenza globale. Con il ciclo “A tu per tu con i Capitani d’impresa” imprenditori, imprenditrici e manager delle azien - facebook.com facebook

