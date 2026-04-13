Confessioni da beauty editor | cosa abbiamo imparato dalle altre culture cosmetiche

Negli ultimi anni, le pratiche di bellezza si sono arricchite di influenze provenienti da diverse parti del mondo. Prodotti e rituali tradizionali, spesso tramandati nel tempo, sono stati adottati anche in contesti diversi, modificandosi e adattandosi alle esigenze di oggi. Questa contaminazione culturale si manifesta attraverso l’uso di ingredienti naturali e tecniche specifiche che vengono condivise e reinterpretate nel corso delle mode contemporanee.

Evito peeling chimici troppo aggressivi, l'ho imparato a mie spese usando nei miei trent'anni un prodotto all'acido glicolico australiano in combinazione con un device per la pulizia della pelle, senza poi applicare meticolosamente la fotoprotezione (abitudine che oggi è sacrosanta, non mi separo più dal mio Heliocare 360 Sport Trasparent Stick). Risultato? Mi sono ritrovata con la barriera cutanea compromessa per il forte stress, tanto da veder emergere una indesiderata vitiligine. Per fortuna sono riuscita a porre rimedio alle mie macchie chiare grazie a un farmaco a base di ruxolitinib, e alla protezione metodica, non solo...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Confessioni da beauty editor: cosa abbiamo imparato dalle altre culture cosmetiche Leggi anche: Cosa abbiamo imparato dal film su Giulio Regeni Cosmeticoressia, la skincare delle preadolescenti nel mirino dell’Antitrust: istruttorie contro Sephora e altre aziende cosmeticheL’Antitrust accende i riflettori su un fenomeno che, fino a pochi mesi fa, sembrava confinato ai social e alle tendenze virali tra giovanissimi: la...