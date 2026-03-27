Cosmeticoressia la skincare delle preadolescenti nel mirino dell’Antitrust | istruttorie contro Sephora e altre aziende cosmetiche

L’Autorità garante della concorrenza ha avviato istruttorie contro alcune aziende del settore cosmetico, tra cui una catena di negozi, per pratiche commerciali legate alla promozione della skincare tra preadolescenti. Il procedimento nasce dall’attenzione verso un fenomeno conosciuto come “cosmeticoressia”, diffuso tra i giovani e spesso alimentato da campagne pubblicitarie e influencer. Le verifiche riguardano il rispetto delle normative sulla pubblicità e sulla tutela dei consumatori più giovani.

L’Antitrust accende i riflettori su un fenomeno che, fino a pochi mesi fa, sembrava confinato ai social e alle tendenze virali tra giovanissimi: la cosiddetta “ cosmeticoressia ”. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti avviato due istruttorie nei confronti di Sephora Italia Srl, Benefit Cosmetics LLC, LVMH Profumi e Cosmetici Italia Srl, ipotizzando pratiche commerciali scorrette legate alla promozione di cosmetici “da adulti” a bambini e adolescenti, anche sotto i 10-12 anni. Cosa contesta l’Antitrust. Il punto centrale non è l’uso dei cosmetici in sé, ma il modo in cui vengono presentati e venduti. Secondo l’Antitrust, potrebbero esserci due criticità: mancherebbero avvertenze chiare sul fatto che alcuni prodotti (come sieri o creme anti-age) non sono pensati né testati per la pelle dei minori;. 🔗 Leggi su Open.online

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